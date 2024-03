El cantante argentino estuvo en Colombia presentando su nueva canción al lado de Carlos Vives llamada ‘Kapun’, con un video secuencia bastante interesante.

Además de contar que el samario se volvió uno de sus amigos más cercanos y que le ha dejado la música, Torres habló de sus canciones y de su hija, quien lo acompaña de vez en cuando a los eventos más importantes.

“Cuando ella puede y el colegio se lo permite. Hubo una premiación en Miami y me dijo: ‘Yo quiero ir contigo, papi, ya tango mi vestido y mis zapatos’. Ella estaba hermosa, disfruté mucho con ella, me hizo vivir los premios desde otro lugar”, afirmó el cantante.

Diego Torres cuida de su salud mental haciendo deporte

En medio de sus giras, tantas grabaciones y eventos que tiene a diario, anotó que hacer deporte es lo que lo mantiene cuerdo y de esa manera cuida su salud mental:

“Me ayudan muchas cosas, los buenos amigos, un buen terapeuta y el deporte. Yo soy corredor de largas distancias, me voy sin escuchar música, porque salgo y es mi terapia”.

Y agregó: “Es más, hasta he salido a correr con mi psicólogo porque a él le gusta y vivimos cerca, entonces le digo: ‘¿Vamos a correr?’ y él me responde que sí. Hago doble turno, terapia y terapia corriendo. Nosotros lo llamamos ‘La charla’, un trote charlero. Eso es lo que a mí me salva”, afirmó el cantante argentino.

Entre otras cosas, contó que su comida colombiana favorita es la de la costa Caribe: el suero costeño y las carimañolas.

