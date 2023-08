Angie Cepeda, reconocida actriz colombiana que cuenta con una gran experiencia a nivel internacional protagonizando varias novelas y cintas importantes, habló con ‘La Red’ de Caracol Tv sobre lo que será su nuevo objetivo profesional.

Se trata de la película ‘Dime lo que quieres’, donde actuará con su ex Diego Torres, cantante argentino reconocido en Latinoamérica. Este filme cuenta la historia de una pareja que se cansa de la monotonía y decide experimentar otras cosas, entre ellas abrir la relación.

Precisamente, sobre el intercambio de parejas, la actriz se refirió lo que piensa realmente, teniendo en cuenta su experiencia personal.

A pesar de que en el mundo artístico existen muchas libertades, definitivamente Angie Cepeda no sería capaz de entrar en ese juego por varias cuestiones personales.

“No, no, no. Creo que no. La verdad admiro mucho a las parejas que están tan seguras de sí mismas…”, dijo la actriz, pero dejó claro que “es complejo, sobre todo si llevas mucho tiempo con alguien, pero no, no me veo para nada en eso de ‘swinger'”, remarcó en dialogo con el citado medio de comunicación.

Adicionalmente, agregó que “uno tampoco se abre con cualquiera… Que, si es difícil de conquistarme, no sé”, puntualizó al referirse sobre sus relaciones.

Al respecto, confesó que está sola, pero por ahora no busca a nadie. “Estoy tranquila, no estoy en pareja, solo disfrutando de mi trabajo. Estoy muy bien, la verdad”.

Por último, Angie Cepeda, la actriz de la recordada película ‘Pantaleón y las visitadoras’, inspirada en el libro del Nobel Mario Vargas Llosa, contó detalles de la película en la cual es estará. “Mi personaje se da cuenta que hay amor, pero la pasión se murió. Y ella tratará de convencer a su marido…”, concluyó.