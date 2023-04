En 1998, después de compartir en la telenovela ‘Gallito Ramírez’ y tener una relación mediática, Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives contrajeron matrimonio, dejando imágenes e historias que han perdurado por muchos años. Pues en este año 2023 en una entrevista se dio una confesión de la actriz, cantante y ahora escritora sobre esa ceremonia.

‘La Niña Mencha’ no dio muchos detalles, ya que la idea es que los interesados en conocer su vida compren el libro ‘Margarita va sola’, pero las pocas frases que dio han sido tendencia y llamaron la atención de sus seguidores y los del cantante samario. Pero es claro que la relación entre ellos no terminó mal, todo lo contrario, ya que aún conservan contacto e interactúan bastante.

En la entrevista que le hicieron en ‘Lo sé todo Colombia’ a Margarita Rosa le preguntaron sobre si tenía algún capítulo o aparte dedicado a Carlos, ella dejó el abrebocas y no fue tan tranquilo lo que dijo. Pero también reveló los sentimientos por su exesposo:

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de que era lo que realmente me pasaba el día que nos casamos. Que no es propiamente un momento muy romántico… Ahí está Carlos presente, que lo quiero y lo amo. Si me está oyendo, que lo sepa”.

Aunque las imágenes de aquella ceremonia de matrimonio son muy conocidas, lo que no se sabía era que había secretos y una sensación de poco romanticismo. Tal vez porque no fue un evento íntimo y estuvo lleno de medios y fotógrafos, quizás por ser una ocasión que debía ser familiar y terminó siendo de interés general.

Lo cierto es que la unión solo duró un par de años y la familia Vives de Francisco no fue lo que muchos pensaban. Pero la buena relación se mantuvo y hace poco tiempo el mismo Carlos le mandó un video cantando la recordada canción Gaviota para la novela ‘Café, con aroma de mujer’.

Y ella, para corresponder al detalle, grabó su voz encima como si estuvieran haciendo un dueto y así contó el contexto de ese video que se volvió viral:

“Es culpa de Carlos, él me mandó un video cantando la canción y recogiendo no sé qué pepas de un árbol. Y se me ocurrió montar la voz encima, como si estuviéramos haciendo un dúo y me pareció un gesto muy bello, de él, que me mandara ese video y que luego lo publicó en Tik Tok”.