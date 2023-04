Hablar de Margarita Rosa de Francisco es hacerlo de una artista en todo el sentido de la palabra; reina, modelo, actriz de cine y televisión, cantante y escritora. Pero en el último tiempo estuvo en la mira de los críticos por sus posturas políticas y sociales, tanto así que salió del mundo de Twitter, sin explicar mucho más.

Pero el tiempo ha pasado, ‘la Niña mencha’ se apartó del ambiente tóxico de los trinos en caliente y sobre coyunturas del país, se dedicó a escribir y plasmar sus pensamientos en un libro, que justamente la ha puesto como protagonista en el marco de la Feria del Libro de Bogotá (Filbo). Por eso ha dado entrevistas y testimonios de lo que pasa con su vida y lo que hay consignado en el texto.

Pues, en el programa ‘Lo sé todo’ del Canal 1 hablaron con Margarita Rosa e interrogaron sobre varios temas importantes, pero lo de las redes sociales llevó un buen tiempo y tuvo respuestas duras de la caleña de 57 años.

Respuesta de Margarita Rosa de Francisco por su salida de Twitter y por las críticas

Siendo muy sincera y directa, ella acepta que empezó a encontrar resistencia en redes por sus constantes publicaciones haciendo ejercicio y mostrando su estilo de vida, sobre todo, en medio del confinamiento por la pandemia: “Lo provoqué yo misma, porque fue muy intensa la participación mía en redes, mostrando que hacía ejercicio y en biquini, casi en pelota, aquí y allá y en todas partes. Queriendo demostrar que era una mujer muy fuerte y una superheroína”.

Pero el cambio llegó y la protagonista de tantas novelas icónicas así lo dijo: “Gracias a Dios, no tengo esa ambición”. Aunque la vanidad y el autocuidado no han desaparecido, no lo lleva al extremo a pesar de que muchos la critiquen por no poner filtros en sus videos y por mostrar con orgullo las marcas de la edad:

“Como un milagro, me dejó de importar, estoy más vieja y encuentro belleza en otras cosas. A mí me gusta lo de las cremitas, hay tratamientos que dejan la piel superbonita y digo que me los haría”.

Según Margarita Rosa de Francisco, no quiere intervenirse la cara para parecer más joven y afirma que hay que “ponerle personalidad” a los años.

Pero muchos esperaban escuchar la respuesta ante su salida de Twitter, red social en la que tenía más de dos millones y medio de seguidores, pero ella tiene sus cosas claras y así se las dijo a quienes la atacaron por sus posturas personales sobre política y el país en general:

“Me voy de Twitter porque me parece muy peligroso estar en esa posición, sobre todo cuando uno piensa en caliente y dice estupideces; he dicho muchas. En Twitter no hay espacio para debatir”.

Y ahora que está promocionando su libro ‘Margarita va sola’, que también sirvió como respuesta a su salida como columnista del Diario El Tiempo, explica que la gente puede leerla con calma y sin el ambiente peligroso de las redes. Es una forma de hacer frente a esos contradictores que la han buscado para debatir en sus otras redes: “En el libro la gente se queda mirando y leyendo porque requiere un momento de silencio muy corto. Para luego ver cómo le calan estos pensamientos. En Twitter no se puede hacer esto y por eso me fui”.

Es claro que Margarita Rosa de Francisco ha dejado atrás los escándalos y las polémicas de Twitter, deja a elección de quien la quiera leer y entender, hacerlo en su libro y da una lección para esa violencia virtual que se da en redes y que se ve frecuentemente por las grietas de la actualidad.