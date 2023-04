Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más icónicas en Colombia, aunque hace ya un tiempo no trabaja para la televisión nacional, ha estado más dedicada, además de las polémicas redes sociales, a la escritura, de hecho, en estos momentos se encuentra promocionando su más reciente libro, llamado ‘Margarita va sola’.

Con toda la fama que ostenta la actriz, son muchas las personas que desean conocer más detalles de su vida personal, ella suele mantenerse muy hermética al respecto, pero recientemente se atrevió a dar más luces sobre su actual relación romántica y la soledad.

(Lea también: “Fui absolutamente miserable”: Margarita Rosa de Francisco hace confesiones sobre la vejez)

Resulta que la autora dio una entrevista a ‘La red’ para promocionar su más reciente proyecto, aunque en este espacio también aprovechó para hablar de su relación con la soledad y su pareja, director de fotografía Will van der Vlugt.

“ La soledad me atrapa, la disfruto y compartimos mucho. Si paso horas encerradas, a él no le da angustia ”, expresó Margarita Rosa de Francisco en el programa de Caracol Televisión.

Luego de eso, uno de los presentadores comentó que desde que conoce a la caleña ha percibido que su relación más estable es con la soledad y la segunda es con su pareja.

En esta misma entrevista, de Francisco reveló que hace un tiempo tuvo que ser hospitalizada debido a un descuido, ya que ella creía que en la televisión las personas tienden a verse de mayor de peso, entonces se puso el objetivo de bajar 3 o 4 kilos de su persona normal para sentirse más cómoda con su apariencia, pero esto la llevó a descuidar su salud.

(Vea también: Margarita Rosa contó el puestazo que le ofreció Gustavo Petro y dice por qué lo rechazó)

Si bien Margarita Rosa de Francisco está en otra etapa de su vida, alejada un poco de los medios, ella confesó que alcanzó a verse afectada por los prejuicios que suelen darse en esta industria, pero ahora se siente mucho más cómoda estando en su propia piel.

El más reciente papel de la también presentadora es Pola, para la nueva serie original de Disney+, ‘Viaje al centro de la tierra’, una adaptación contemporánea al clásico de Julio Verne. En entrevista con Cromos, contó por qué decidió aceptar este rol.

“Primero porque me pareció bello, de entrada, me pareció interesante desde todo punto de vista, era algo que yo no había hecho nunca antes, no había trabajado en una serie de aventura, tampoco había tenido la oportunidad de hacer una abuela con estas características tan especiales. Esto de trabajar con niños, cuando los niños son los que llevan la batuta, todo era atractivo para mí, absolutamente todo, ¡además Julio Verne!”, expresó la exreina de belleza.