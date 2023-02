Margarita Rosa de Francisco lleva varios años radicada en Miami, Estados Unidos, donde vive acompañada de su pareja, que no tiene su misma nacionalidad. A pesar de no vivir en su país natal, ella está muy pendiente de la realidad sociopolítica colombiana, sin embargo, de vez en cuando se vuelve blanco de críticas por parte de los internautas.

(Vea también: La popular ‘Gaviota’ voló de redes sociales; le parecen tóxicas y se quedó con solo una)

Ese es el motivo por el que la icónica actriz decidió cerrar sus redes sociales, específicamente Twitter e Instagram. Sin embargo, se quedó con su página y su cuenta de TikTok, en esta última ha seguido en contacto con sus admiradores.

Hablando de esta red social, el video más reciente de la caleña es uno en el que expresa que su mejor compañía son sus cuatro gatos, pero que aunque quisiera que todo fuera color de rosa, de vez en cuando aparecen algunos problemas.

El divertido TikTok de Margarita Rosa de Francisco

Sus mininos no siempre tienen buena relación y a veces terminan peleándose, entonces Margarita Rosa de Francisco decidió medicarlos con gotas de CBD, para que se queden relajados y no se lastimen entre sí, “Les di gotas tranquilizantes a todos porque se agarran de las mechas”, confesó.

Resulta que su “familia gatuna” viene siendo “disfuncional” desde hace varios meses y la situación ya estaba siendo poco sostenible, entonces ella decidió recurrir a este tratamiento cannábico y esperar con ansias ver los resultados. Al parecer el problema principal es Cholo, su gato negro, con quién empezó a probar este medicamento.

El piropo de Margarita Rosa de Francisco a Carlos Vives

Aunque muchos pensarían que la vallecaucana y el samario terminaron teniendo una mala relación, lo cierto es que quedaron como muy buenos amigos. Una muestra perfecta de esto es el piropo que ella le lanzó a él, parece que ella estuvo presente en un concierto de él, al ver actual, de Francisco no puedo evitar expresar las siguientes palabras: “Cuando el ex es un solo que no deja de brillar”.

(Lea también: Margarita Rosa de Francisco no se guardó nada con piropo a Carlos Vives)

Vale recordar que los dos actores coincidieron en las grabaciones de ‘Gallito Ramírez’, y al poco tiempo se animaron a confesar su amor. Se casaron en 1988 en Cali, aunque era la pareja favorita de muchos, en 1990 decidieron darle fin a su relación, no hay reportes oficiales sobre la ruptura. Pero más adelante el actor expresó que ella no lo quería lo suficiente, mientras que ella ha dicho que sentía algo de envidia por él y que no lo quería como debía.