Margarita Rosa de Francisco es evidentemente uno de los personajes más comentados del mundo del entretenimiento, especialmente ahora que el Canal RCN acabó de trasmitir de nuevo ‘Café con Aroma de Mujer’. Asimismo, todo lo que menciona en redes usualmente se vuelve viral, aunque de momento se encuentra retirada de Twitter e Instagram.

A raíz de toda esta fama de la actriz, son muchos los que no se quieren perder un detalle de su vida laboral y personal. De momento no tiene algún proyecto al aire, entonces está concentrada en sus estudios, llevar una vida sana y cuidar de sus mascotas. Asimismo, cuando estaba fuerte en redes sociales solía opinar sobre varios temas coyunturales del país.

A propósito de su vida personal, hace poco la caleña compartió en redes una publicación que llamó la atención de los internautas. Al parecer ella se encontraba disfrutando de un concierto, pero eso no es todo, también aprovechó para expresar un coqueto comentario dedicado a su exesposo, Carlos Vives.

Aunque muchos pensarían que la vallecaucana y el samario terminaron teniendo una mala relación, lo cierto es que quedaron como muy buenos amigos. Una muestra perfecta de esto es el piropo que ella le lanzó a él, parece que ella estuvo presente en un concierto de él, al ver actual, de Francisco no puedo evitar expresar las siguientes palabras: “Cuando el ex es un sol que no deja de brillar”.

Sobre la historia de amor de Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives

Vale recordar que los dos actores coincidieron en las grabaciones de ‘Gallito Ramírez’, y al poco tiempo se animaron a confesar su amor. Se casaron en 1988 en Cali, aunque era la pareja favorita de muchos, en 1990 decidieron darle fin a su relación, no hay reportes oficiales sobre la ruptura. Pero más adelante el actor expresó que ella no lo quería lo suficiente, mientras que ella ha dicho que sentía algo de envidia por él y que no lo quería como debía.