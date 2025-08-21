Carlos Molina, recordado nacionalmente como ‘El Cerdo’, fue un actor, humorista y empresario de artistas que dejó una huella imborrable en la televisión colombiana. Su carisma y estilo irreverente lo convirtieron en un referente del humor ácido y la sátira política, elementos que marcaron a toda una generación.

Molina compartió set con figuras como Martín de Francisco, Santiago Moure y el icónico personaje de ‘Doña Anciana Decrépita’ en ‘La Tele Letal’, un programa que se ha mantenido vigente por su capacidad de retratar, con ironía y sarcasmo, la realidad nacional.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el jueves 21 de agosto, causó gran tristeza entre colegas, amigos y seguidores. Fue la cuenta oficial en X del antiguo programa de Red+ la que confirmó la información, publicación que posteriormente fue compartida por Martín de Francisco. En el mensaje se podía leer un emotivo homenaje:

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos”.

Sus compañeros y seguidores resaltan que Molina no solo fue un humorista, sino también un creador de personajes únicos que, con su ingenio, lograban hacer reflexionar al público en medio de la risa. Su legado va más allá de la pantalla, pues también se desempeñó como empresario de artistas, apoyando el crecimiento de nuevos talentos dentro del medio.

¿Quién era ‘Cerdo’, de ‘La tele letal’?

El humor colombiano pierde a una de sus voces más particulares, pero su estilo seguirá presente en la memoria colectiva. Carlos ‘El Cerdo’ Molina deja un legado de crítica mordaz, creatividad sin límites y un humor que, aunque irreverente, siempre tuvo la capacidad de retratar la esencia de la sociedad colombiana.

Su trayectoria también estuvo ligada a ‘El Siguiente Programa’, otro espacio de culto que rompió esquemas en los años noventa y que consolidó su figura dentro del humor colombiano.

El origen de esta propuesta televisiva se remonta a una idea de Carlos Vives, quien en su momento impulsó el concepto de un show irreverente, distinto y con una narrativa cargada de crítica social. Allí, Molina encontró un espacio ideal para desplegar su talento, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados y queridos de la audiencia.

