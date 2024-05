Ómar Murillo, popularmente conocido con el sobrenombre de ‘Bola 8’ y recientemente eliminado del ‘reality’ de RCN ‘La casa de los famosos‘, emitió la particular declaración en entrevista con los presentadores Martín de Francisco y Santiago Moure.

Fue así como estos le consultaron: “¿Cómo ve el Gobierno del cambio?”. Sin embargo, el artista salió al paso desligándose de la intención de la pregunta con un ingenioso juego de palabras.

“El cambio es que ya es otro Gobierno”, respondió.

Pero sus conceptos sobre la administración de Gustavo Petro, que lleva 2 años en el poder, no pararon ahí si se tiene en cuenta que hizo una particular revelación sobre algunos de sus colegas que no estarían satisfechos con la administración nacional.

De hecho, apuntó que ya han mostrado su desencanto varias de las figuras de la televisión que se prestaron para apoyar al líder del Pacto Histórico con diferentes comerciales cuando este hacía campaña.

“Hay muchos actores que apoyaron a Petro que están arrepentidos”, indicó.

Lo particular fue que los conductores de ‘La tele letal’ no le pidieron nombres al respecto, por lo que afirmación quedó en el aire.

No obstante, lo que sí hizo el famoso ‘Bola 8’ fue compartir una singular crítica dirigida a la gestión del presidente de Colombia, al que rajó por su aparente egocentrismo.

“Por las ganas de tener siempre la razón, se olvida de lo importante, que es la gente”, manifestó.

Adicionalmente, le preguntaron por Francia Márquez, actual vicepresidenta, y lejos de calificar su trabajo, resaltó el hecho de que una mujer negra esté en esa posición.

En video, las palabras del actor vallecaucano (minuto 41:50):

