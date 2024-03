Las discusiones en ‘La casa de los famosos’ no cesan y en esta oportunidad, dos de sus integrantes protagonizaron una explosiva pelea que por poco pasa a mayores. Alfredo y Ómar Murillo se encararon en una de las habitaciones en medio de hechos confusos; sin embargo, otros participantes lograron mediar para evitar que todo se saliera de control.

(Vea también: Quién es Claudette, el amor de la vida de ‘Pantera’; dice extrañarla demasiado)

Antes de la prueba de beneficio, al cartagenero se le vio sulfurado frente al reconocido actor en la habitación. En este cuarto estaban ‘Culotauro’, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y ‘Juanda’, participantes que terminaron presenciando todo el espectáculo.

Los motivos de la pelea no fueron claros, en reiteradas ocasiones Ómar Murillo tildó de “basura” a Alfredo, mientras este le respondía diciéndole a su compañero que era un “payaso”.

Mientras ‘Culotauro’ intentaba sacar de la habitación de Alfredo, Ómar le recalcó al cartagenero que él no representaba su ciudad, hecho que lo sacó de casillas y por poco agrede ‘Bola 8’, quien lo retó a pegarle.

DIOSSSS MIOOO, MIENTRAS TODOS VEMOS LA GALA SE PRENDIERON FUERTEMENTE ALFREDO Y OMAR.

Me parece que la pelea es una estupidez pero Omar no tenía por qué humillar a así a Alfredo, y los 2 me caen bien mal, así que no se.

¿quien tiene razón?#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/z3TZjRhsJz

— Felipe Echeverry (@r19_felipe) March 29, 2024