Nataly Umaña, reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ contó al programa ‘Buen día, Colombia’ que desconoce quién es el cantante Marcos Alexandro Di Nunzio, quien dice tuvo una relación sentimental con la actriz cuando era casada.

La ibaguereña furiosa dijo en el programa: “Este man quién es, obvio no, no tengo ni idea quién es y obviamente se está aprovechando”.

#ATENCION | Nataly Umaña Niega en Exclusiva para #BuenDíaColombia que No conoce y que nunca ha tenido una relación con Marcos Alexandro Di Nunzio. #LoSéTodoColombia de #Canal1 fue quien alborotó el Avispero, que hará Nataly al respecto? #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/dkKiV0pKcu — Rafael Arias (@Rafarias97) March 26, 2024

Umaña puntualizó: “Así no es, y si sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas porque ni tenía idea que tu existías”.

Después de las declaraciones de Umaña, el cantante Marcos Alexandro Di Nunzio se pronunció a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

“Mi amor, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por tu actuación en el programa ‘Buen día, Colombia’. Aunque los premios de actuación ya se hayan entregado y tú no ganaste, quiero decirte que actuaste muy bien”, comentó el artista.

“Quisiera hablar contigo sobre el tema de las imágenes, yo había dicho que no tenía fotos contigo porque recuerdo que me dijiste que no querías. He mencionado esto antes, pero parece que prefieren creerle a una persona que le fue infiel a su esposo de 12 años”, contó el cantante.

Por otro lado dijo: “Tengo testigos, uno de los dueños del lugar donde estábamos, que puede confirmar lo que digo. Está dispuesto a hablar si es necesario. No quiero crear polémica sobre este asunto”.

“Yo no necesito tus seguidores para respaldarme. He participado en ‘realities’ en Miami y en Italia, e incluso he cantado en los Premios Lo Nuestro hace años. Podría tener muchas mujeres que me apoyen, como tú dices pero no lo hago así”, dijo Di Nunzio.

Por último, con suplica le dijo a Estrada: “Por favor, devuelvan mi camisa, tiene un valor muy significativo para mí, y le agradecería mucho si pudieras devolvérmela, Alejandro Estrada“.

