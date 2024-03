Nataly Umaña, exparticipante de ‘La casa de los famosos, admitió en el programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, que desconoce la identidad del cantante Marcos Alexandro Di Nunzio y lo retó a mostrar videos o fotos de ese supuesto amorío.

(Vea también: “Estábamos mal”: Nataly Umaña soltó fresca respuesta sobre cachos a Alejandro Estrada)

El cantante contó a través de sus redes sociales que en el pasado, cuando Umaña era casada, dijo que tuvieron un amorío cuando estuvieron en Cartagena y Guatapé: “Me dijo que era soltera“.

En entrevista con ‘Lo sé todo’ el cantante contó: “Ella fue muy amable, cariñosa, pasional, es una muy buena mujer”. Sin embargo, el artista conocido como ‘Markiller’ confirmó que no tiene ninguna foto con la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

En el programa ‘Buen día, Colombia’, la actriz confesó delante de los presentadores y de toda Colombia que no tiene ni idea de quién es esa persona.

Umaña leyó el trino del cantante: “Por fin abriste los ojos, según ella estaba soltera cuando salía de rose conmigo por Guatapé. Mejor tarde que nunca”.

La ibaguereña furiosa dijo: “Este man quién es, obvio no, no tengo ni idea quién es y obviamente se está aprovechando.”

En tono de furia Umaña contó: “Así no es, y si sí te reto a que muestres imágenes, fotos, lo que tengas porque ni tenía idea que tu existías”.

#ATENCION | Nataly Umaña Niega en Exclusiva para #BuenDíaColombia que No conoce y que nunca ha tenido una relación con Marcos Alexandro Di Nunzio. #LoSéTodoColombia de #Canal1 fue quien alborotó el Avispero, que hará Nataly al respecto? #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/dkKiV0pKcu — Rafael Arias (@Rafarias97) March 26, 2024

La exesposa de Alejandro Estrada contó: “No tenía idea que existía., no, no, no, por ahí no es y a costa mía no debe ser así “.

Lee También

Por otro lado, la actriz admite que su relación con Miguel Melfi fue en el metaverso y no necesariamente tiene que surgir en la realidad.

“Nunca lo planteamos, eso era en el metaverso, nunca hubo un afuera. Yo ya estoy muerta y no puedo opinar de eso”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.