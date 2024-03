Como es habitual, durante la noche de eliminación de este domingo en ‘La casa de los famosos’, el público tuvo el poder de elegir a su participante favorito y salvarlo. Julián Trujillo fue el que más votos tuvo, seguido de Pantera y Miguel Melfi.

Nataly Umaña fue la participante con menos votos y se convirtió en la sexta eliminada del programa de RCN. Los televidentes no le perdonaron su estrategia de juego y no la respaldaron en las votaciones.

Al recibir el resultado de las votaciones, la actriz se besó con Miguel Melfi, dando a entender que su relación (por la que acabó su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada) seguramente continuará fuera del programa.

Por esta escena, y otras más apasionadas entre Nataly y Melfi, cientos de internautas celebraron la salida de la actriz y la pusieron como protagonista de una oleada de memes.

Nataly Umaña es la eliminada en #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/ELETGwOYlT

— Finn (Las Mujeres Ya no Lloran OUT NOW) (@keniaosperrea) March 25, 2024