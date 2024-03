Pese a que después de que la mamá de Melfi visitó ‘La casa de los famosos’ hubo un distanciamiento entre el panameño y la actriz colombiana, el coqueteo entre ambos continuó y en varias oportunidades han estado cerca de darse un beso.

De hecho, algunos televidentes han expresado en redes sociales que pareciera que ninguno de los dos quiere poner fin a esa relación que sostuvieron desde que ingresaron al programa, pero recientes actitudes de ambos pondrían en duda esa teoría.

‘La casa de los famosos’: Nataly Umaña y Melfi tienen momento de tensión

Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió el viernes después de la fiesta, justo cuando la mayoría de participantes estaba en el baño desmaquillándose. Melfi parecía no saber cómo quitar el maquillaje de su rostro, por lo que le preguntó a Karen Sevillano: “¿Qué hago?”.

—Sóbate bien, sóbate bien… Nataly me le ayuda al niño mientras yo me cepillo, si no es mucha molestia… o ‘La Segura’ o cualquiera de las chicas que no tenga conflicto con el niño— dijo Sevillano, pidiendo ayuda para el panameño.

—No, el niño que aprenda a desmaquillarse solo. Hágale, papi— respondió ‘La Segura’.

—El niño que deje de ser tan niño y sepa hacer las cosas de grandes— comentó Nataly Umaña con un tono sorpresivo para muchos.

Esto no pasó desapercibido por algunos, por lo que Sevillano preguntó inmediatamente.

—¿Qué? ¿Que deje de ser tan niño por qué?— indagó la ‘influenciadora’.

—Pues cualquier persona se puede desmaquillar— respondió la actriz.

Acá, el momento de lo sucedido:

Al escuchar esto, Melfi se giró y le respondió a Umaña con una pregunta y un tono serio.

—¿Y está mal pedirles ayuda a mis amigas?— pronunció el cantante extranjero.

—¿Cómo?— replicó Umaña.

—¿Está mal que le pida ayuda a mis amigas?— reiteró Melfi.

—No, ellas me están pidiendo ayuda a mí también— contestó Nataly Umaña.

El tono con el que le respondía la ibaguereña a Melfi llamó la atención de los demás, que notaron cierta tensión entre ambos. Karen Sevillano se volteó y le dijo a la actriz que le había parecido un comentario despectivo.

—¿Pero cómo así que alguien le ayude al niño?… Pues el niño puede dejar de ser tan niño y poderlo hacer solo— señaló la actriz nuevamente.

—No, de poder si puede. ¿Pero no puede pedir ayuda?— preguntó la creadora de contenido.

—Ahí voy…— comentó Melfi.

—Sos una grosera— concluyó Sevillano.