Nataly Umaña fue tendencia durante varios días en redes sociales, debido a su relación con Melfi, mientras está casada con Alejandra Estrada. A pesar de que el actor colombiano ya entró a la casa y le entregó el anillo con el que se casaron, legalmente aún siguen juntos.

A pesar de que el idilio iba perfecto con Miguel Melfi, luego de la entrada de la mamá del panameño al ‘reality’ las cosas se fueron en picada para los dos, teniendo en cuenta que la mujer fue muy severa al dejar su punto claro y es que no está de acuerdo con dicha relación porque dice que no le conviene para su hijo.

Con todo y lo que ha pasado dentro de la casa, parece que la familia de Nataly Umaña tiene mucho que decir, pues en un capítulo pasado, la actriz del ‘Cartel de los sapos’ recibió una interesante carta por parte de sus padres. Le escribieron la palabra: “Coherencia”.

Cuando ella recibió dicho mensaje dijo con firmeza que siempre se ha destacado por ser una mujer coherente:

“Yo no ando diciendo una cosa y haciendo otra, entonces sé que lo que me están es ratificando la coherencia“, afirmó Umaña.

A Nataly Umaña no le gustó al parecer la palabra que le enviaron: coherencia.

Sin embargo, los usuarios no dicen lo mismo, sino que, con las huellas de perros y los corazones que aparecieron en la hoja, se referían a su matrimonio con Alejandro Estrada.

Un detalle importante es que la misma hermana de Nataly, Diana Umaña, compartió una foto con Alejandro y le agradeció por tantos años de amor con la familia y para con ella.

Al mensaje de Nataly Umaña le hicieron corazones, huellas de perro y la palabra Coherencia (el mensaje super claro) y ella disque he sido muy coherente y eso me lo está ratificando mi familia

