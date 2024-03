Después de finalizar su relación de 12 años con el actor Alejandro Estrada, Nataly Umaña no desea quedarse sola en ‘La casa de los famosos‘ y está de nuevo acercándose al participante panameño. Sin embargo, él ya no parece estar interesado en tenerla de compañía.

La pareja estuvo en una de las habitaciones del ‘reality’ donde se ven abrazados y ella le comentó en el oído:

“Uno no viene aquí a hacer esto. Que se puede hacer, claro, pero siento que ni tú ni yo cuando aceptamos venir acá lo hicimos para estar en esto. Lo aceptamos por un montón de cosas que podíamos hacer dentro de la casa”, dijo Umaña.

Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, Umaña expresó su desilusión y decepción con sus palabras.

“Lo último que quise fue quedar como una estúpida. Gracias, finalmente, como que me decepcionas”, concluyó la ibaguereña.

En otra parte de la conversación la actriz le dijo: “¿Estás muy aburrido? Ya no eres chévere. Me gustabas más antes, ¿puedes ser como antes? Me gustaba más”.