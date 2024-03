Una de las relaciones que más han sonado en ‘La casa de los famosos’ es la que protagonizaron Nataly Umaña y Miguel Melfi, la cual fue muy controversial debido a que la actriz estaba casada con el actor Alejandro Estrada.

(Ver también: Tensión en ‘La casa de los famosos’ por conflicto entre Sandra Muñoz y Martha Bolaños)

Sin embargo, luego de la entrada de la mamá de Melfi al programa, en la que advirtió al cantante porque no estaba haciendo las cosas bien, dicha relación ha tenido un cambio grande, pues el panameño se ha alejado mientras que la actriz lo sigue buscando en todos los días.

Ante esto, Melfi tuvo que ponerse serio y dejar los límites claros, pues aseguró que ya no quiere nada con la actriz y que es mejor dejar las cosas como están para no causar problemas al interior del problema.

Lee También

Durante este miércoles 20 de marzo, el panameño se reunió con Umaña y le dijo que es mejor no seguir dándole largas al asunto para evitar que se presenten malentendidos más adelante que afecten la convivencia tanto entre ellos dos como con los demás integrantes del programa.

“Para qué seguir intentando darle cuerda a algo que ya no da más cuerda. A mí me gusta hablar las cosas de frente y aclararlas, y no dejar las cosas ahí en el aire, porque si tal vez si no soy claro y me acerco a ti de alguna forma o tu te acerques a mí y yo reaccione de otra manera, se puede causar molestia y para evitar eso yo dije que lo mejor es hablarlo de frente”, explicó Melfi.