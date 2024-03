La ruptura de Alejandro Estrada y Nataly Umaña ha sido tema de conversación en Colombia y ‘La casa de los famosos’ le ha sacado el jugo a esa separación, ocasionada por las muestras de cariño, besos y demás entre la actriz ibaguereña y el modelo panameño Miguel Melfi.

Lo curioso del vínculo entre Nataly y Melfi es que una vez Estrada apareció en el programa para terminar su relación de 12 años con ella, al panameño se le acabó el amor y le dijo unas cuantas verdades incómodas a la actriz, poniendo así unos límites que poco le han gustado a ella.

Ante esa situación, la actriz fue captada en ‘La casa de los famosos’ teniendo una conversación muy sincera con Melfi, a quien le expresó que estaba siendo muy aburrido. Según explicó, él ya no está mostrándole su cariño con besos, abrazos y demás.

“Estás muy aburrido. Ya no eres tan chévere. Me gustabas más antes”, dijo Nataly, enfatizando en que Melfi no la estaba tratando como semanas atrás.

“No es solamente por los besos, sino por la actitud. Eras más tierno, más lindo. He querido acercarme, pero te pones como más retadorcito”, detalló Nataly Umaña.

El cantante panameño no cambió su actitud y le reiteró a la actriz que su interés en el ‘reality’ no es tener una relación, ya que aseguró que aceptó la invitación de RCN por muchas otras razones.

“No es el contexto. Uno no viene aquí a hacer esto. Que se puede hacer, claro, pero siento que ni tú ni yo cuando aceptamos venir acá lo hicimos para estar en esto. Lo aceptamos por un montón de cosas que podíamos hacer dentro de la casa”, afirmó Melfi.

Luego de recibir la visita de su madre, Melfi tomó cierta distancia de Nataly y le expresó que su amorío estaba afectando gravemente su participación en el programa.

“Yo quería hacer mil vainas aquí para ganar, pero se ha convertido en un: ‘no quiero hacer nada porque quiero estar pegado a ti todo el tiempo’ y ese no soy yo. Me he disfrutado mucho todo esto y seguir contigo me da paz, pero dónde está el Miguel, la persona competitiva, el estratega, no lo veo, pues me la he pasado escondido contigo y no me siento yo”, añadió el cantante.