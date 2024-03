La mamá de Miguel Melfi llegó a ‘La casa de los famosos’ en la edición del miércoles 13 de marzo, dejando grandes consejos a su hijo, quien de la emoción no pudo evitar llorar delante de sus compañeros cuando la vio.

Uno de los consejos de la mamá de Melfi, Anasiris Vásquez fue:

“Yo busco explicación, pero no entiendo y no puedo aceptar lo que está pasando. Yo sé que es difícil, pero tienes que saber qué es real y qué no es real”, contó la mamá de Melfi.