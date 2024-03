Alejandro Estrada y Miguel Melfi se convirtieron en los nombres más sonados en las últimas semanas en el país, luego de que el actor terminará su relación de 12 años con Nataly Umaña en televisión nacional.

Ante la separación, Umaña continúa su relación sentimental con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos‘ y sin importar las críticas de los usuarios su amorío en el ‘reality’ está tomando forma aunque ya duermen en cuartos diferentes.

¿Qué estudió Alejandro Estrada, ex de Nataly Umaña?

El cucuteño Alejandro Estrada estudió gastronomía, publicidad y arte dramático.

También incursionó como participante en ‘Protagonistas de Novela 3’ en 2004 y, además, interpretó al famoso locutor Sebastián López en ‘Tu voz estéreo’, de Caracol Televisión.

Además, es empresario siendo el dueño de la marca de gafas Ocho y medio, la cual cuenta con presencia en varios países de Latinoamérica; cuales no bajan de $200.000.

“Además de ser actor, también soy publicista. No puedo quedarme quieto porque en el mundo del entretenimiento a veces es difícil mantener la estabilidad; un día tienes trabajo y al siguiente no. Es bueno tener un plan B”, dijo Estrada.

¿Qué estudió Miguel Melfi, de ‘La casa de los famosos’?

Melfi es ingeniero industrial y posee una carrera musical de tres años, además se ha presentado en los premios Heat Latin Music.

“Estudié en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) en Panamá. A mí la ingeniería me enseñó mi manera de hablar, de delegar, de analizar las cosas. Aprendes de matemáticas, psicología y comunicación. Además trabajé en tres ocasiones en eso, pero ya cuando conseguí el título cayó la pandemia y no había trabajo. Pero me concentré en mi música”, contó Melfi al diario Expreso.

¿Qué estudió Nataly Umaña?

La actriz ibaguereña estudió con actores de la talla de Jorge Cao, además se preparó en el Círculo Colombiano de Artistas (CICA), en St Giles Internacional London y en London Academy of Music and Dramatic Art.

