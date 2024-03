‘La casa de los famosos’ es un programa en el que celebridades conviven durante un periodo de tiempo para ir superando pruebas y así evitar ser eliminados de la competencia.

Dentro de este programa, hay dos personas que han llamado la atención debido a un amorío que comenzaron y que incluso ya tuvo grandes consecuencias, Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes andan muy cariñosos dentro de la casa y por eso el esposo de la actriz, Alejandro Estrada, entró para pedirle el divorcio luego de 12 años de casados.

Después de este momento, que fue uno de los más vistos en lo que va de la producción, Umaña y Melfi, que es un artista panameño, siguieron con su relación, pero ahora el mismo programa les puso un tatequieto que a ellos no les gustó tanto.

El jefe, como es conocido el conductor del programa que va tomando las decisiones, decidió cambiar los equipos de nuevo y la pareja quedó en distintos bandos, lo que significa que no van a poder seguir durmiendo juntos como venía ocurriendo durante los últimos días.

Nataly volvió al cuarto del equipo infierno, mientras que Melfi se quedó en cielo y por eso en las noches ya no podrán compartir de la misma manera, pese a que han encontrado otros espacios para demostrarse su amor.

Ante esto, Melfi, entre risas, argumentó que fue una muy mala idea, mientras que Umaña celebró la decisión porque, según ella, al final uno no entra al programa “a conseguir marido”.

“A mí me gustó el cambio porque aquí venimos a jugar. Honestamente es que uno no viene a conseguir marido. A mí me parece chévere”, dijo Umaña, a lo que Melfi, entre risas, le respondió que entonces se corriera de su lado.