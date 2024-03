La mujer entró a la casa y se encontró directamente con Umaña, quien estaba acariciando a los perros en el piso. Anasiris Vásquez, mejor conocida como Annie, entró directamente a la habitación donde estaba Melfi y le dijo:

“Te quiero y te amo y la madre tiene que decir lo que tiene que decir. Hijo, yo sé que el encierro es difícil y te puede llevar a ser vulnerable, pero eso no se justifica. Yo busco explicación, pero no entiendo y no puedo aceptar lo que está pasando. Yo sé que es difícil, pero tienes que saber qué es real y qué no es real. Hay gente que te ama afuera, eso si es real, escoge entre lo bueno y lo malo. Lo que está pasando no es bueno, tienes la capacidad y puedes salir de esta con inteligencia y fuerza“, afirmó la mujer.

Panamá en La Casa 🤍💙❤️🇵🇦🇨🇴 La madre de Miguel Melfi se reencuentra con su hijo y agradece los consejos de los amigos #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/xUJpII0Egs — Neil Palacio (@neilpalacio_) March 14, 2024

Nataly Umaña no estaba en la habitación, pero escuchó todo desde afuera y fue evidente su incomodidad, pues no reaccionó ni se acercó a Melfi para felicitarlo por su visita o para saber qué regalos le había traído su mamá desde Panamá.

Miguel se quedó completamente quieto y paró de llorar ante las palabras de su mamá, que le pidió que lo mirara a los ojos y le pusiera atención al consejo que le iba a dar.