Karen Sevillano y Natalia Segura, conocida como ‘La segura’, de ‘La casa de los famosos‘, explicaron por qué no les agrada mucho el participante panameño: su falta de habilidades de comunicación con los demás concursantes.

(Vea también: “Es una morronga”: José Miel, desatado contra Nataly Umaña por relación con Melfi)

Las creadoras de contenido fueron enfáticas en decir que, después de que la mamá del cantante se presentó en el ‘reality’, Melfi empezó a cambiar de la noche a la mañana.

“Yo me he vuelto traductora, intérprete en esta casa. Nataly le dice una cosa, Melfi le responde otra cosa, o sea ustedes no se están escuchando ni comunicando mutuamente. Jesús, bendito”, dijo Sevillano.

“Dios mío, qué muchacho tan atembado, señor, me tocó decirle a Melfi: ‘Lo que Nataly quiere decirte, es esto, esto y esto y la otra sonsa [Nataly Umaña] tampoco se comunica claramente”, contó la caleña.

Sevillano dijo: “Melfi, papito usted es un sonso, como caído del zarzo. Me daban ganas de coger una almohada y mandársela y decirle: ‘Ponga atención lo que le está diciendo Nataly'”.

‘La Segura’ contó: “Melfi es bien ahu…. Se besuqueó con esta, se abrazó con esta, vio que le entregaron el anillo de matrimonio y viene este y defiende a todo el mundo como a Ornella y a Nataly nada”.

Lee También

Para ambas Nataly Umaña quedó nueva y de paquete en esta nueva etapa del ‘reality’.

Esto le dijo José Miel a Nataly Umaña

El cantante contó su experiencia en el ‘reality’ al programa ‘Buen día, Colombia’ a quien se refirió como: “Eso es un nido de víboras”.

Además, nominó a Umaña y le dijo: “La nomino porque desde que entré a la competencia, no tuve afinidad con ella y de por si quería que saliera hoy y mira salí yo, siento que es una mujer hipócrita y no es honesta”