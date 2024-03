Sandra Muñoz, de ‘La casa de los famosos‘, tiene tres hijos: Alexa, Julián y Karla, de quienes ha expresado su orgullo a través de sus redes sociales y dentro del ‘reality’.

‘Kookyy’, es el nombre artístico de Julián, quien en entrevista con ‘Buen día, Colombia’, programa de RCN, contó que se sintió “robado” por Maluma y Pipe Bueno al no recibir lo que justamente le correspondía por componer el éxito ‘Tequila’.

“Fue un poco triste porque me dieron en la cabeza, me robaron con esa canción porque yo estaba muy pollito cuando empecé con la música y no tenía gente que me asesorara de la manera que yo necesitaba”, contó el hijo de Sandra Muñoz.

Y añadió: “No se logró hacer el mejor negocio. Lo bueno es que aparezco en los créditos y ahora me llega la placa de platino que recibió la canción. Pero, póngale que me llegó menos del 10 % de un tema que escribí prácticamente yo solo“.

El artista del género urbano también expresó que Maluma, quien dice que no volverá al restaurante que le iba a negar entrada, escribió su parte con su equipo de trabajo, pero el concepto de la canción y el resto del tema lo hizo él.

Andrés López, presentador del matutino del Canal RCN, le preguntó: “¿Eso no amerita un proceso legal?” A lo que ‘Kookyy’ le respondió:

“Yo lo pensé cuando pasó, pero imagínate un equipo legal de Maluma o de Pipe Bueno contra un chamaquito que tiene solo un año y medio metiéndole a la música, es difícil. Lo que hice fue esperar que nos pusieran en el ‘split’ o créditos y dejar que todo fluyera”.

En entrevista con ‘Mañana express’, del canal RCN, el hijo de Sandra Muñoz confirmó que su mamá no tiene pareja.

“Antes de entrar al programa, creo que hubo unas discusiones y unas cosas que no se lograron organizar, eso fue una o dos semanas antes del ‘reality’, creo que no se pudieron solucionar si no hubo comunicación”, contó ‘Kookyy’.

