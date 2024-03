El cantante José Miel fue el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos‘, de RCN, al salir del ‘reality’ nominó a la actriz Nataly Umaña para esta semana porque es una de las participantes que no ha sido sincera.

En entrevista con ‘Buen día, Colombia’ el cantante contó infidencias de la relación entre la artista ibaguereña y Miguel Melfi:

“Nataly es una morronga no tiene nada de santa, y no confío en ella por no ha sido honesta. Además sabe lo que está haciendo y Melfi sabe a qué palo está trepando”, contó Miel.