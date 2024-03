Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos de la televisión del país y quien se ha ganado un lugar en los televidentes. Actualmente de desempeña como uno de los conductores del ‘reality’ de ‘La voz kids’ y del matutino ‘Día a día’.

Además de ser presentador, al igual que muchas celebridades en el pasado, el paisa trabajó para costearse sus estudios universitarios y otros gastos personales antes de llegar a la televisión.

Lalinde en entrevista con ‘The Juanpis Show‘ contó que fue mesero en una hamburguesería en su natal Medellín.

“¿Vendió medias y usted trabajó como mesero?”, le preguntó ‘Juanpis’ a Lalinde.

El presentador le respondió: “Sí, yo fui mesero cuando inicié la universidad, trabajé en ‘Primos’, una hamburguesería muy reconocida y había un man que llegaba siempre con la novia y me pedía un sacadero de aguacate y me decía: ‘Yo se lo pedí sin aguacate’, entonces me tocaba ir a la cocina y cambiárselo y siempre hacía lo mismo cada semana“.

Después Lalinde le dijo: “Un día el señor llegó con un grupo de amigos y me hizo lo mismo, yo llegué a la cocina y le eché sal y pimienta a la gaseosa y le dejé un recuerdito de mi ADN también en la comida, mi saliva, por supuesto“.

El paisa se sentó en una en la barra del restaurante para ver la reacción del cliente “Se le comió todo, yo decía: ‘qué dicha, disfrútame bebe’ Y esa fue la última vez que atendí ese señor, le dije a mi jefe: ‘Yo no vuelvo a atender ese señor porque se me sale el diablo que tengo dentro”.

“El man volvió y yo no lo volvía a atender. Fui feliz siendo mesero y con eso me pagué muchas cosas en la universidad”, puntualizó el comunicador.

