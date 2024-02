Por: LA CHISMOSA

Iván Lalinde siempre ha sido reconocido por su amplia experiencia en el mundo de la presentación y de la televisión, pero también, por su amor por las causas sociales, el medio ambiente y los animales.

Para nadie es un secreto que es un enamorado total de sus mascotas, Irene y Abril, dos gaticas que le han cambiado la vida por completo. Justamente, a través de Instagram quiso dedicarle un amoroso mensaje a una de ellas, aprovechando la coyuntura de San Valentín.

Iván Lalinde le dedicó amoroso mensaje a su mascota

“Historia de amor: mi ‘moneca’ hermosa, mi Irene, la doña mayor. Llevamos más de 11 años juntos, años de mucho aprendizaje, de conocernos”, comenzó diciendo el presentador y luego reveló cómo fue que la pequeña llegó a su hogar.

“Irene llegó a casa porque la adopté en una tienda de mascotas de mi barrio de ese entonces. Por cierto, fueron muy irresponsables porque jamás me advirtieron todas las condiciones físicas que tenía (o tiene) la gatica blanca de la que me había enamorado con una foto que me envió una amiga. Irene es sordita y tiene su paladar hendido (rajado-abierto); y de todo me fui dando cuenta mientras nos adaptábamos todos en casa”.

El presentador continuó con su mensaje asegurando que a Irene varias familias la habían devuelto, afirmando que era agresiva, cuando en realidad era nerviosa y le tenía miedo a lo desconocido.

“Esto es un claro ejemplo del compromiso y la gran responsabilidad necesaria de todas las partes en el proceso de adopción. Si este sitio hubiera sido cuidadoso y responsable cuando entregó a Irene, no una sino varias veces, el trauma de ser rechazada no hubiera sido tan profundo. Pero el hubiera no existe y por fortuna llegó a nuestro hogar”.

Iván cerró su mensaje asegurando con gracia que se sentía de cierto modo contento por el error que cometió la tienda de mascotas, pues gracias a ello tiene a su pequeña en casa. “Aquí es donde digo, siquiera esa tienda fue irresponsable. ¿Quieres que te diga el nombre de ese sitio? ¡No! Ya debieron aprender, espero”.

