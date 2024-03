Este 17 de marzo se dio una nueva eliminación en ‘La casa de los famosos’ y, para sorpresa de muchos, Nataly Umaña recibió los votos necesarios para quedarse otra semana en el ‘reality’.

Acá, el momento de la eliminación:

Luego de conocerse los resultados, la actriz ibaguereña se dirigió al público y agradeció por el apoyo recibido. Además, se mostró positiva para lo que viene, teniendo en cuenta que José Miel —que fue el quinto eliminado del programa— la dejó nominada.

“Gracias a mis amigos, gracias a todos los que me han apoyado. Estoy otra vez nominada, me acabo de enterar, pero bueno, para adelante. Ojalá siga contando con el apoyo de ustedes y voy a darla toda. Esto es un sacudón supergrande aquí en la casa para guerrearla con más fuerza. No me voy a dejar opacar por esta nominación”, aseguró ante las cámaras.

😂😂 Nataly debería ser humorista JAJAAJAJ, si supiera que la mayoría la queríamos afuera #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/xaSTragKod — Pati🦋 (@patisevep) March 18, 2024

Por qué Nataly Umaña estaría cerca de salir ‘La casa de los famosos’

Las votaciones dejaron al descubierto que la actriz estuvo a nada de decirle adiós al programa, pues solamente obtuvo 1.272 votos más que José Miel, lo que representó el 17.73 % de los 2’925.416 votos que hubo en total, según el Canal RCN.

En redes sociales, diferentes usuarios mostraron su asombro con la salida de José Miel y aseguraron que la próxima en abandonar el programa tiene que ser la actriz. Incluso, para muchos era la que tenía que haber sido eliminada.

A esto se le suma el argumento que le dio ‘Culotauro’ a la hora de explicarle por qué quería que saliera de la competencia, ya que mencionó que debía solucionar sus problemas fuera de la misma.

“Lo que te pasó aquí en el ‘reality’ fue increíble como mujer, me siento identificado con eso porque le pasó a muchas mujeres de mi familia y te felicito. Pero quizá lo mejor es ir a solucionar los asuntos afuera, más que aquí adentro. Igual eres una competidora increíble y por todo lo que has hecho, te respeto”, le dijo el ‘influenciador’.

Estamos en momento de posicionamiento y #CuloTauro no se guardó nada para #Nataly. 😱 ¿Quién saldrá de #LaCasaDeLosFamososCol? 👇🏻 Regístrate en #ViX y no te pierdas nada de lo que sucede en el 24/7 y todos los canales exclusivos 👉🏻 https://t.co/Mh8TyqsK4E pic.twitter.com/dz6cTzljCv — ViX (@VIX) March 18, 2024

Estos motivos, sumados a los comentarios que se hacen en redes sociales respecto a la ibaguereña, serían claves a la hora de definir el siguiente eliminado de ‘La casa de los famosos’. Eso sí, Nataly Umaña podría evitar una posible salida si gana la prueba de salvación o si el líder de la semana la salva.

Acá, algunos de los comentarios que se leen en X sobre la participante:

Si RCN cree que por dejar a Nataly una semana más se va a salvar pues no hay que sacarla #LaCasaDeLosFamososCol — ✨L U ✨ (@OLGALUCIALEALR1) March 18, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol José miel dejo nominada a Nataly, colombia no nos defraudemls de nuevo, tenemos una oportunidad más. pic.twitter.com/g8Dgss4CH4 — Jona Chan (@JonaChan01) March 18, 2024

JOSE ERES EL SENTIR DE UN PAIS. NATALY NUEVAMENTE NOMINADA.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/RKKs0QWrt2 — 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚⚔️ (@SiClaroVictoria) March 18, 2024

Bueno José miel hizo lo que todo lo Colombia quería nominó a nataly uñama otra vez jsjsjs amamos se celebra en la torre COLPATRIA!!! #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/3vffwnoApQ — moonlit ⸆⸉ (@alej8716) March 18, 2024