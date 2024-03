La polémica entre Melfi y Nataly Umaña sigue dando de qué hablar, pues a diario los participantes de ‘La casa de los famosos’ aparecen protagonizando alguna escena que se vuelve tendencia.

Cabe recordar que ambos empezaron una relación dentro del ‘reality’, pero decidieron ponerle pausa por la visita de Alejandro Estrada, el esposo de la modelo, y la mamá del panameño.

Melfi, luego de que su madre le dijera que estaba en desacuerdo con lo que venía haciendo, decidió ponerle freno a su relación con Umaña, situación que a ella le molestó, debido a que terminó su matrimonio de 12 años por dejarse llevar por sus emociones dentro de la casa.

Ante la situación, Nataly ha optado por tener una actitud desafiante y hacer comentarios fuertes contra Melfi; en una oportunidad le dijo que lo consideraba “chiquito y poca cosa” y ahora le dijo “no tenía huevos para afrontar las cosas”.

El último comentario se dio luego de que Miguel Melfi pidiera ante las cámaras que los televidentes salvaran de la eliminación a Ornella y dejara por fuera de la petición a Nataly Umaña.

“Es que ya conociéndolo como medio bien, me doy cuenta de que no afronta… Estoy cansada de que no tenga huevos”, dijo Nataly Umaña en el programa.