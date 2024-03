Un día después de la inesperada aparición de la mamá de Miguel Melfi en el ‘reality’, Nataly Umaña se refirió a lo que sintió después de hablar con el panameño y dejar las cosas claras.

En un principio, la actriz dijo que comprendía la decisión de Melfi de tomar distancia por un tiempo, teniendo en cuenta que desde que inició el programa comenzaron un amorío.

“Estoy tranquila. Me gustó sentir que no se metieron conmigo. Yo no me arrepiento de nada. Todas las cosas hay que hacerlas y hay que frentear sean buenas o sean malas. Esa es la vida. Como cualquier mamá obviamente va a hablar desde el amor y desde la sabiduría”, señaló Umaña.

Pero la actriz no cerró la puerta a una posible relación a futuro con el panameño.

“Algo que he tenido toda mi vida es que sé lo que estoy haciendo porque sé que la amistad debe primar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Tengo claro que vamos a ser parceros y eso me encanta. Somos amigos, quiero lo mejor para él en la estadía acá y también lo mejor para mí”, comentó la artista, quien al parecer terminó su matrimonio con Alejandro Estrada.

Acá, parte de la conversación que tuvieron Nataly Umaña y Melfi:

#LaCasaDeLosFamososCol | Nataly y Melfi quedan como amigos. 🫢 ¿Sí les durará esta nueva relación? 🤔 ¿ustedes qué piensan? 👀👇🏽 Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/G9T81dAC1J y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/p7J5zEfLiK — Canal RCN (@CanalRCN) March 15, 2024

Nataly Umaña argumentó que ese alejamiento con Melfi era necesario y que tarde o temprano iba a darse dentro del ‘reality’.

“Cuando uno es amiguito se cortan muchas cosas, pero química hay. Esperemos que el tiempo hable, no voy a decir que no me hable o no me abrace, no sé. Le bajamos 3 rayitas a tanta intensidad. Mi corazón sentía que lo necesitaba”, concluyó.

Lee También

Por su parte, Melfi también se refirió al tema y dejó claro que quiere enfocarse en su participación en el programa y dejar al lado las distracciones.

“No quiero decir que se terminó la relación con Nataly. Nos desenfocamos a lo que vinimos realmente. No es el fin del mundo, seguimos llevándonos bien y creo que es lo más maduro que podemos hacer. Por ahora ya se acabó y nos enfocaremos en la competencia y en lo que vinimos a hacer”, dijo el cantante.