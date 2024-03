Miguel Melfi y Nataly Umaña siguen dando noticia cada noche en ‘La casa de los famosos‘, de RCN. El cantante y la actriz decidieron tomar una pausa en su relación debido a las palabras de la mamá del artista panameño en su visita.

“Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo. Sé que es difícil pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso sí es real, tienes que discernir entre lo bueno y lo malo y esto que está pasando no es bueno”, le dijo Annie de Melfi a su hijo.

A su vez, el panameño le dijo a Umaña: “Vamos a divertirnos, a fluir, pero a qué costo nos vamos a divertir y fluir sin importar el tsunami que estamos generando afuera a costillas de que nos estemos divirtiendo, porque yo quiero estar contigo, tocándote y todo esto”.

Después añadió: “Siento que estamos en un pensamiento egoísta. Si de verdad entre tu y yo está pasando algo chévere y estar agarrados de las manos y todo lo que hemos hecho no deberíamos hacerle daño a personas que están fuera de ‘la casa'”.

El cantante también afirmó: “Yo quería hacer mil vainas aquí para ganar el ‘reality’, pero se ha convertido en un: ‘no quiero hacer nada porque quiero estar pegado a ti todo el tiempo’ y ese no soy yo”

“Me he disfrutado mucho todo esto y seguir contigo me da paz, pero dónde está el Miguel, la persona competitiva, el estratega, no lo veo, pues me la he pasado escondido contigo y no me siento yo”, añadió el cantante.

Melfi también recordó las palabras de su mamá. “Mi mamá dijo cosas muy claves y se me han quedado muchas cosas en la cabeza, siento que teníamos que tener esta conversación al final de la noche porque no quiero generar un cambio solo para mí”.

“Yo soy el que ha dejado de hacer cosas, y tengo que analizarme porque quiero que dejemos de ser tan egoístas y tal vez si algo tenga que pasar entre nosotros, debe ser de una forma que no estemos faltando el respeto a más personas”, señaló el artista.

Por su parte, Umaña le respondió a Melfi: “Me parece chévere estar contigo y siento paz, pero me parece incongruente decirte: ‘Marica, bajémosle’.

Primero parto de que obviamente las mamás siempre van a hablar desde el amor, desde la sabiduría, el discernimiento y la experiencia. Eres un individuo que puede tomar sus propias decisiones, vienes de una familia amorosa y llena de confianza, creo que es muy bonito que le hagas caso a tu mamá“.