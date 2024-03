La inesperada aparición de Anasiris Vásquez, mamá de Miguel Melfi, en el ‘reality’ del Canal RCN terminó con el distanciamiento del participante y Nataly Umaña, con quien estaba iniciando un amorío.

Para la mujer, lo que estaba ocurriendo con su hijo y la actriz ibaguereña no estaba bien visto, por lo que le pidió poner un freno a ese posible romance.

Acá, el momento de la visita de la mamá de Melfi:

Esto originó diferentes comentarios entre los otros famosos, quienes debatieron sobre qué tan diferente podría ser Melfi después de las palabras de su madre. No obstante, algunos aprovecharon la situación para burlarse del panameño.

Este es el caso de la actriz y cantante Diana Ángel, quien este jueves hizo un comentario que desató la risa de Nataly Umaña.

La controversial escena se dio en el comedor de la casa, justo cuando el ‘jefe’ le hizo un pedido a Melfi para contestar un interrogante.

Al escuchar esto, Diana Ángel se pronunció y, aprovechando que Melfi no estaba en la sala, dijo en voz alta: “Llames a tu mamá… [necesito que] para responder esa pregunta llames a tu mamá”.

Dos viejas de 40 y pico de años burlándose de un man por escuchar los consejos de su mamá. Nataly no me sorprende, ella no tiene ni respeto por ella misma pero Diana? Teniendo un hijo hombre también… #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/0BNeKOSOdq

— Noeh (@badgyalnoeh) March 14, 2024