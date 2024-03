Por: Cazafamosos

Cristina Hurtado, una de las presentadoras de ‘La casa de los famosos’, habló en el programa ‘Bravíssimo’ sobre lo que se está viviendo en el ‘reality’.

Aunque dio detalles de cómo ha sido el proceso de adaptarse al formato, no mencionó si tiene o no conflictos con sus compañeros de set, pues recientemente se había filtrado que no tenía muy buena relación con Carla Giraldo.

A pesar de eso, recordó que ella desde muy joven empezó en el mundo del espectáculo y tiene muchos años de experiencia; sin embargo, recalcó que no es tan sencillo estar en vivo todas las noches.

Cristina Hurtado habló del comportamiento de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

En medio de la entrevista llegó el momento que todos esperaban: que hablara de la polémica que hay con Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

La presentadora trató de ser imparcial en el tema y aseguró que solo la modelo y el panameño saben lo que está pasando realmente dentro de la casa y dentro de sus corazones.

Además, indicó que es complejo opinar sobre la relación de Alejandro Estrada y la actriz, pues nadie sabe lo que pasa al interior de un matrimonio, ni siquiera las mamás de los involucrados.

Hurtado, al igual que Luisa Fernanda W, reveló que ella no juzga a Nataly y a Melfi, pues no le parece correcto hablar del tema y criticarlos por dejarse llevar.

“No los juzgo. Nadie sabe las razones por las que están actuando de esa manera, cada uno lleva su proceso por dentro… Además, ni nosotros, ni las mamás de ellos saben lo que pasa al interior del matrimonio”, dijo la presentadora.

Nataly Umaña habló de su relación con Alejandro Estrada

En el último capítulo del programa, la actriz también habló de cómo fue el inicio de su carrera, la separación de sus padres y los duros momentos que pasó con su pareja, pues indicó que tenía inseguridades por crecer en una familia disfuncional.

La modelo también dijo que la relación se fue deteriorando con el paso de los años y las cosas con su pareja iban de mal en peor.

Cabe resaltar que Nataly y Melfi han tomado distancia luego de la visita de Alejandro Estrada y la mamá del panameño.