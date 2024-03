Hace pocos días Alejandro Estrada fue tendencia en redes sociales y medios de comunicación por un supuesto enfrentamiento entre él y ‘Lo sé todo’, una programa de entretenimiento del Canal 1.

Según el video que se difundió, Alejandro Estrada se negaba a hablar con el periodista de este medio de comunicación debido a las noticias que habían sacado sobre él y su aún esposa, Nataly Umaña.

El programa se había contactado con un hombre que decía haber sido amante de Umaña años atrás, estando con Estrada. Según lo que dijo el actor de ‘Tu voz estéreo’, ‘Lo sé todo’ jamás se contactó con él para verificar o preguntar si esta noticia era cierta, lo que lo tenía molesto.

Luego de que la noticia del incómodo momento se difundiera, Estrada aprovechó sus redes sociales para hablar del asunto y se disculpó:

“Ayer tuve un altercado con un medio de comunicación, ‘Lo sé todo’. Pido excusas puntualmente y nada más a la cámara, porque no atenté contra nadie, como se trata de decir, porque le quise bajar la cámara, porque estaba bravo, porque yo no quería que grabaran. Uno no está obligado a responder las preguntas. Esto no se trata de libertad de prensa, sino de respeto por el momento que estoy viviendo“.

Pero no fue lo único, de hecho, aprovechó el momento para publicar una canción que, según él, define todo lo que está viviendo en este momento de su vida con Umaña.

La canción habla de un tercero que interrumpió una relación que se termina acabando por lo mismo. Estrada compartió la canción y aseguró que se sentía identificado con la letra:

“Hoy entré a escucharla y bueno, me llegó en un momento que muchos conocen y a todas las personas que les está llegando un momento similar, los invito a escucharla”

