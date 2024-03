El actor Alejandro Estrada está furioso con ‘Lo sé todo‘, programa de entretenimiento del Canal 1, al parecer por publicar informes que no le gustaron y, además tuvieron la oportunidad de hablar con él y no lo hicieron cuando debían.

El periodista Cristian Castañeda de ‘Lo sé todo’ le preguntó al actor sobre cómo se encontraba después de encarar a su esposa en el ‘reality’ de RCN.

Estrada les contestó: “¿Para qué graban? Pídeles que antes hubieran podido contar conmigo para hacerme cualquier pregunta y no lo hicieron. Entonces salen con cualquier ‘huevonada'”.

Después indicó: “Es que ustedes la embarraron ‘men’, tú sabes que sí, diles que Alejandro no quiere atender a ‘Lo sé todo’ No así no es, además ya estoy grande”.

Al rato Estrada se le aceró al periodista y le dijo en un tono desafiante : “No me crea tan pendejo, vale”.

El periodista se defendió en decirle que el programa lo había buscado en días pasados.

“Se me va del lado mío ya”, le contestó Estrada al periodista, de inmediato se voltea y se dirige a la cámara diciendo: “Apague la cámara, no grabe”.

El programa de entretenimiento se defendió diciendo: “Alejandro Estrada encaró a uno de nuestros periodistas y luego realizó un ataque a nuestro equipo de reportería. En el Canal 1 somos Libres Cómo Tú, y hacemos un llamado a la libertad de prensa”.

