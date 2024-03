La actriz Nataly Umaña, participante de ‘La casa de los famosos’, contó a sus compañeros del ‘reality’ que no quería acabar su relación de 12 años de matrimonio con Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre su matrimonio?

Además, aseguró que terminarle a Melfi fue lo mejor que le pudo haber pasado, debido a las palabras que le dijo Anasiris Vásquez, madre del panameño cuando lo visitó en el concurso.

“Tú crees que voy a venir a un ‘reality’ a desestabilizar mi matrimonio por alguien que acabo de conocer, obvio no. No había vuelta de hoja, pero que se acabe esto con Melfi es lo mejor que me pudo pasar, pues ya lo hecho, hecho está, de pronto no fue la manera, no fue el conducto”.

“No puedo pisotear a ‘Alejito’, no estuvo bien exponerlo de esa manera, de pasar por encima de los sentimientos de él, yo no venía con el propósito en ‘La casa de los famosos’ a terminar mi relación”, contó Nataly.

Umaña se dio cuenta que estando en el ‘reality’ se dio el tiempo para fluir con otras personas.

“Me di cuenta que con ‘Alejito’, pues se debía terminar, pero no lo habíamos hecho ya que había mucho amor entre nosotros”, dijo la actriz.

“Estoy hablando de algo serio, yo no me metí con Melfi porque me hizo ‘ojitos’ y después dije: ¿qué pasó aquí? No. Esto no tiene nada que ver con mi realidad”, contó Umaña.

“Ya ‘alejito’ más expuesto no puede estar, perdón, perdón, perdón. Porque de pronto de lo noble que puede ser y el amor que siente por mí es lo inquebrantable, ver a alguien que amó tanto dándose besito con otra persona, pues claro, eso pone a arde el corazón y mucho”.

Umaña admite que se le hizo difícil terminar su relación de pareja porque todo era perfecto.