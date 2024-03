Ornella Sierra, conocida como ‘La barbie costeña’, ha reflejado que no le cae muy bien el actor y exparticipante de ‘La descarga’, de Caracol Televisión, José Miel, situación que desencadenó en una pelea.

Hace unos días, Sierra se reunió con Karen Sevillano, Sandra Muñoz, Miguel Melfi y Nataly Umaña, con quien compartió su molestia por estar atada de manos con José Miel.

Ornella explicó en ‘La casa de los famosos‘, de RCN, que quería limpiar la casa y el cantante le dijo que no debería hacerlo, ya que no era su responsabilidad limpiar para los demás.

Ornella respondió que no le gustaba estar en un ambiente sucio, a lo que José Miel contestó que él no estaba ahí para ser el criado de nadie.

“Así nos disfrutamos la vuelta, pues ella sabe lo que pienso de ella. Con el ejercicio que hicimos me di cuenta que yo estoy harto de ella”, dijo Miel.

“Él está harto de mí, pero me sonreía, y a las cámaras les decía otra cosa, eso es ser muy falso”, le contestó Sierra.

Después dijo: “José Miel es un falso, hipócrita, cizañero y habla de los cuerpos de otras personas y a parte está durmiendo en el cuarto infierno”.

Esto con respecto a un comentario que pudo ser malintencionado, el cual hizo Miel a la exparticipante Johana Velandia: “Él dijo: ‘Ay no, pero te quitas ya esos zapatos y te pones unos tacones” pero como de manera fea, como que la miró de arriba para abajo y yo dije, viene toda bonita como para que venga otro y le diga eso”.

Entre lágrimas, la barranquillera les contó a sus compañeros: “No lo soporto, no quiero estar aquí con él en este cuarto, no me siento bien”, indicó.