Sandra Muñoz fue una de las mujeres más bellas en la década del 90, cuando estaba iniciando su carrera como modelo, luego de ganar un concurso de belleza en su colegio.

(Vea también: Le restriegan a Nataly Umaña lo que decía de su esposo: “No lo dejo por algo momentáneo”)

A pesar de que su participación en el ‘reality’ no ha sido muy polémica en comparación a la de Nataly Umaña, lo que sí está dando de qué hablar es una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Con el objetivo de que sus seguidores la conocieran un poco mejor, reveló diez cosas de su vida que posiblemente no se conocieran los usuarios en Internet.

Una de las cosas que contó es que había perdido la virginidad a los 17 años cuando estaba borracha. Dicha confesión no pareció convencer a sus seguidores, quienes la criticaron por haber compartido un detalle tan íntimo de manera tan pública: “Lo de la virginidad está de sobra”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Muñoz🇨🇴 (@sandramunoz20)

(Vea también: Quién es la ex de Melfi: la conoció en otro ‘reality’ y la comparan con Nataly Umaña)

Razón por la que Sandra Muñoz con muestra a su esposo

En el ‘reality’ del Canal RCN ha dejado claro que es muy feliz al lado de este hombre, pero que la cara y el nombre se lo reserva para evitar comentarios. Ha sido tanto su empeño por cuidar la identidad del hombre que hasta le ha cortado la cara en las fotos que sube a Instagram.

En una oportunidad, un seguidor la cuestionó por hacer esto, afirmando que no lo hacía ni Shakira ni ‘Jlo’, para que Muñoz se empeñara tanto en ocultar a su esposo.

Ante esto ella respondió:

“Yo soy la esposa y no nos da la gana de mostrar su cara, es obligatorio mostrarla para que sea familiar para todo el mundo. Si no queremos, ¿cuál es el problema? Dejen el chisme destructivo. Vivan felices, enamórense y verán que no entran a dejar comentarios tontos a ninguna parte”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.