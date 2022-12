José Miel llegó de nuevo al escenario de ‘La descarga’, pero esta vez para conocer a su mentor. El joven, que se presentó luciendo un vestido con pedrería, se dispuso a interpretar el famoso tema ‘Me nace del corazón’, de Juan Gabriel.

Pero, antes de dar su ‘show’, el excepcional participante confesó que anhelaba que Marbelle fuera la más rápida en oprimir el botón para así tener la oportunidad de trabajar con ella.

Asimismo, indicó que se identifica mucho con la cantante en cuanto a su personalidad, haciendo énfasis en que no les importa el qué dirán. También considera que ella lo puede encaminar hacia eso que quiere que vean en él al interpretar.

Finalmente, el deseo de José Miel se hizo realidad, pues la reina de la tecnocarrilera logró presionar el botón a tiempo.

“Después de todo este tiempo ha llegado tu momento de brillar. Vas a representar de la mejor manera a una comunidad que está ansiosa por verte en este escenario”, le expresó la artista.

Es así como este cante inicia su recorrido por ‘La descarga’.

¿Quién es José Miel, de ‘La descarga’?

Al inicio de la competencia musical, José Miel, quien también es actor, bailarín y modelo, reveló que desde muy pequeño ha vivido situaciones muy complejas en su vida por lucir ‘diferente’.

Además, contó que cuando tan solo tenía ocho meses de nacido, sus padres biológicos lo abandonaron y sus padrinos de bautizo se hicieron cargo de él, y aunque fue difícil entender sus gustos, lo apoyaron.

“Mi papá siempre supo que yo era diferente, y un día me dijo: ‘Pase lo que pase, usted siempre va a contar conmigo’. Gracias a él yo soy el personaje que soy hoy”, aseveró.

Así se ve es José Miel sin maquillaje

A través de su Instagram el cantante aclaró que solo se maquilla para sus ‘shows’. “Muchos me preguntan que si siempre estoy producido en mi vida cotidiana, y la respuesta es no. Yo solo me maquillo y me arreglo para mis conciertos, grabaciones y eventos especiales. El resto del tiempo siempre me encanta estar así, sin nada, y al natural”.

