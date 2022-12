Algunos ‘influenciadores’ usan las redes sociales para hacerse notar. Es el caso de Ornella Sierra, quien es centro de críticas por un video publicado en TikTok en el que habla del comportamiento que deberían tener los hombres en una primera cita.

Para la ‘barbie costeña’, como se le conoce popularmente, un hombre que invite a una mujer a un restaurante debe tener el dinero, el estómago y el tiempo para disfrutar un buen menú: entrada, coctel, plato fuerte y postre. De lo contrario, según ella, es una ‘red flag’.

“Me parece que es una ‘red flag’ enorme que un man te invite a un restaurante a comer y no pidan ni entrada, ni cocteles, ni postre y solo pidan plato fuerte. Eso qué es. Aparte de que el man es duro, líchigo, demuestra el poquito interés que tiene contigo”, dice en primer la mujer.

Según la ‘influenciadora’, pedir una variedad de platos y licores no es sinónimo de “gorrear”, sino que es una muestra de que la persona está dispuesta a vivir una “verdadera experiencia”.

“Cuando yo voy a una cita, a mí me encanta pedir mi vinito, mi coctel, mis entraditas, pero no porque quiera gorrear, sino porque quiero hablar más, disfrutar más la conversación. Que en verdad sea una experiencia y no solamente ir a comer por comer. Si solamente pides el plato fuerte, no alcanzas a hablar de nada“, precisó la creadora de contenido.

‘Influenciadora’, criticada en redes por video sobre hombres en restaurante

El video de la de la mujer, que tiene más de 75 mil seguidores en Instagram, se hizo viral y fue criticado por cientos de internautas, quienes manifestaron estar “cansados” de tanto estereotipo para algo tan básico como lo es una cita.

Incluso, hubo quienes señalaron a la mujer por “abrir un debate” sobre un tema que poco interesa y que no debería causar mayor preocupación.

“Dizque ‘abro debate’ y uno rezando todos los días para que no se vaya la luz y el agua salga potable“, escribió la periodista Andrea Dávila.

Por su parte, la presentadora Mónica Rodríguez se pronunció diciendo: “Ay… La desconexión es brutal en todo sentido”.