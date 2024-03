Aunque han sido varias las veces en las que Alejandro Estrada se ha referido a lo ocurrido con su esposa Nataly Umaña, de quien muy seguramente se divorciará cuando ella salga del ‘reality’, en las últimas horas dejó una declaración que muchos quizá estaban esperando.

En un principio, el actor —que cobraría un dineral por volver a entrar a ‘La casa de los famosos’— señaló que todo lo ocurrido hasta el momento es cierto y no para ganar seguidores, como dicen muchos en redes sociales.

“Mi relación siempre se basó en algo estable, sincero y muy fuerte. En eso no caben estrategias y yo no sería capaz de jugar una estrategia en una relación de 12 años y no hay afanes por el tema de más seguidores o ganarme un público como se ha venido diciendo”, le contó a la revista 15 Minutos.

Acá, las declaraciones de Alejandro Estrada:

Luego, admitió que efectivamente no estaba pasando por un buen momento con Umaña, ya que habían tenido una serie de discusiones, “como lo hay en toda relación”. Lo que no le gustó fue de que el tema se hiciera público y no se hablara en privado, según le dijo al mismo medio.

Alejandro Estrada dice si volvería con Nataly Umaña

Pero la respuesta más fuerte del cucuteño (que tendrá nuevo trabajo en televisión muy pronto) tuvo que ver con lo que ocurrirá después de que Nataly Umaña salga del programa y si está pensando en darse una nueva oportunidad con ella.

“Es muy pronto para saber una respuesta. Sin embargo, hoy no volvería con ella. No sé en lo personal [qué va a pasar] cuando tengamos que encontrarnos porque hay un hogar que hay que separar, pero hoy por hoy me cuesta trabajo. Quiero seguir madurando y entender esto que está pasando. Si va a ser una decisión de regresar, tiene que ser extremadamente trabajada porque ya hay suficiente daño”, afirmó Estrada en el rotativo.

El actor, acongojado, admitió que ha buscado ayuda en su psicóloga, pero resaltó el papel que ha jugado el pastor de la iglesia cristiana a la que va.

“Soy una persona que siempre he ido al psicólogo para tener una vida tranquila y tener paz. Esta es una oportunidad muy grande para generar crecimiento en lo personal y en sacar esas virtudes de la nobleza, la humildad y el amor […]. En mi ingreso a la casa lo dije: esto me llevó a reflexionar en la importancia que es comunicarnos en las relaciones y decirnos las cosas a tiempo por difíciles que sea”, agregó en la revista.

Por último, dio pistas de que quiere tomarse un tiempo para estar solo, aunque no le cerró la puerta a una nueva oportunidad amorosa.

“Seguiré creyendo en el amor y es muy pronto para hablar de una relación amorosa y amar otra vez a alguien. Quizá me voy a disfrutar la soltería pensando en mí y con mucho juicio”, concluyó en el mismo medio.

