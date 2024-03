Se acerca una nueva eliminación en ‘La casa de los famosos’ y es por esto que los cuatro nominados (Nataly Umaña, Melfi, ‘Pantera’ y Julián Trujillo) se reunieron en la terraza para compartir el tradicional ‘brunch’, que sirve para que se digan cualquier cosa que tengan pendiente entre sí.

En medio del espacio, ‘Pantera’ explicó que no podía confiar en Nataly Umaña, luego de todo lo que ocurrió con Alejandro Estrada y su separación.

“Si yo cometo una decisión como la que ustedes cometieron: Melfi, de meterse en una relación, y tú, de dejar una relación de 12 años, y están en esa tónica de estar y no estar, me parece que no hay una coherencia y eso genera desconfianza. Yo desconfío de ti por eso”, dijo el actor y modelo.

Al escuchar esto, la actriz ibaguereña explicó que todo lo que pasó con Melfi fue porque ambos quisieron, pero reconoció que no esperaba que la relación que se estaba creando cambiara de un momento a otro.

“Yo sí quise, obviamente lo empecé a conocer y me iba a ir fluyendo, pero siempre quise estar con él y por eso tomé la decisión de darle besitos y todo esto. Infortunadamente, o afortunadamente, llega la mamá de él y le pone el tatequieto, él tomó la decisión de cortar abruptamente y lo traté de tomar de la mejor manera”, aseguró Umaña.

Acá, sus explicaciones:

Qué dijo Nataly Umaña sobre matrimonio con Alejandro Estrada

Mientras se tocaba dicho tema y la actriz argumentaba por qué para ella no había cometido una infidelidad, el actor Julián Trujillo le hizo una pregunta directa a su compañera sobre lo que tenía con Alejandro Estrada.

—¿Ustedes están casados?— indagó Trujillo.

—Ehh… sí. Pues casados, pero no firmado legalmente— contestó Nataly Umaña con un tono de duda.

—Ah, ¿están en unión libre?— volvió a preguntar el actor.

Acá, un video de lo que ocurrió y lo que dijo la artista:

Nataly siendo "coherente" en el brunch. Julián y Pantera, recuerdo galón galón de primera mano #LaCasaDeLosFamososCol

Nataly solo asintió y movió su cabeza de arriba hacia abajo para confirmarlo. No obstante, quiso dar unos detalles adicionales.

“O sea, sí fuimos e hicimos una ceremonia, pero no hemos firmado. Realmente sí fue una relación demasiado hermosa y nos dejamos llevar muchas veces por señales porque fue algo muy lindo. La vida y el destino como que siempre nos quería unir. Fue una relación con mucha paz durante mucho tiempo y esas señales amo sentirlas”, aseguró Nataly Umaña.

Por último, reiteró que, para ella, no hubo ninguna infidelidad, puesto que su relación con Estrada había cambiado completamente.

“Técnicamente, si se quiere decir que hay una infidelidad porque yo le di un beso a alguien estando con él, en teoría, pues sí. No lo he querido ver tan así porque sabíamos los dos, al entrar acá, que lo nuestro ya se había acabado u apagado”, concluyó.