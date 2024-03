Para nadie es un secreto que las dos presentadoras no tienen química entre ellas. Su incomodidad ha quedado en evidencia ante las cámaras del programa, pues no tienen la misma personalidad ni el mismo carisma con los televidentes.

(Vea también: “Excelente ambiente laboral”: Carla Giraldo publicó foto con famosa y sin Cristina Hurtado)

Se ha rumorado que hay una enemistad entre las dos y hasta se ha dicho que los mensajes y fotos que ellas han publicado en sus redes sociales a lo largo del programa, han sido indirectas para la otra.

Sin embargo, Lina Tejeiro, quien fue la invitada de la semana en el programa de ‘Desnúdate con Eva’, habló de su vida y también aprovechó el momento para aclarar qué es lo que realmente pasa entre las dos famosas colombianas:

“No es que no se aguanten. Creo que hay personas con las que uno hace ‘match’ y hay personas con las que no, pero no es que no se aguanten. Nos saludamos, ellas se ven y normal, pero no hay una amistad, tampoco es que no se aguanten“, empezó diciendo Tejeiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

No fue todo, de hecho, no le tembló la voz para decir a quién prefería en cuanto a presentación en ‘La casa de los famosos’:

“Es que ellas son muy diferentes. Cristina es muy presentadora y Carla es más genuina. A mi parecer, yo soy más Carla porque yo soy más auténtica, genuina, real, hago chistes, me dejo llevar por lo que quiero decir. En cambio, Cristina es muy cuadriculada. Elijo a Carla“.

(Vea también: “Es mi antítesis, somos muy diferentes”: Cristina Hurtado se sincera sobre Carla Giraldo)

Además, contó que está ganando muy bien como presentadora del ‘reality’ y la diferencia entre su sueldo y el de su compañero Roberto sobrepasa los 100 millones de pesos, aunque la actriz no especificó si esa brecha es mensual o durante el tiempo que dure la grabación del ‘reality’.