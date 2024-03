Durante la conversación, abrió su corazón para abordar diversos temas, incluyendo su relación con Carla Giraldo, su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, y su vida tanto personal como profesional.

A pesar de los rumores sobre posibles tensiones con su compañera de programa, Hurtado optó por enfocarse en el aprendizaje y el crecimiento personal que cada relación le brinda.

Cuando se le preguntó sobre su vínculo con Carla Giraldo, la presentadora respondió con sinceridad:

Además, destacó la importancia de su familia en su vida y su aversión a la hipocresía.

Hurtado reconoció las diferencias entre ella y Giraldo, pero las consideró como oportunidades para el crecimiento personal, por lo que dejó claro que no se llevan mal, pero tampoco son amigas.

“Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentaran al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”, explicó, enfatizando en que ambas son “personas distintas”, indicó la famosa.