La ibaguereña se convirtió en la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’. La actriz estuvo nominada junto a Julián Trujillo, Pantera y Miguel Melfi. El público pareció no perdonarle su estrategia de juego y, por lo tanto, no la respaldó a la hora de las votaciones.

(Lea también: Memes no perdonan a Nataly Umaña por eliminación en ‘La casa de los famosos’: “Busco casa”)

Nataly Umaña tuvo un intenso amorío con Melfi y, producto de esa relación, su esposo, Alejandro Estrada, decidió entrar al set hace unas semanas para ponerle fin a su matrimonio de 12 años.

En sus declaraciones posteriores a la eliminación, la actriz dio a entender que no está interesada en buscar a Estrada para volver. Sin embargo, comentó que quiere verlo para pedirle perdón por la forma en la que decidió dejarle claro que ya no quería estar con él.

Este martes 26 de marzo, Umaña estuvo en ‘Buen día, Colombia’, donde aseguró que su relación con el también actor estaba mal desde hace tiempo. Incluso, declaró que estaban teniendo acompañamiento psicológico para terminar su matrimonio de una manera sana y tranquila.

Sobre las críticas recibidas por haber iniciado una relación con Melfi pese a estar casada con Alejandro Estrada, la actriz contestó que su error quizá fue no entrar al programa de RCN soltera.

“Cuando el amor empieza a transformarse y yo a no ser feliz, pues perdón en las casas. No sé qué quieren, ¿qué yo salga a decir mentiras? No. Yo tenía que ser coherente y congruente. Perdón por no haber llegado al ‘reality’ separada, pero Alejo y yo sabíamos que nuestra relación como pareja estaba mal”, respondió Umaña.