La eliminación de la ibaguereña en el ‘reality’ despertó toda una incertidumbre sobre lo que ocurrirá no solo con ella, sino con Melfi, con quien inició un romance dentro del programa y fue salvado por el público este domingo.

Acá, el momento de la eliminación:

Las dudas giran en torno a lo que ocurrirá entre ambos participantes una vez se encuentran afuera, teniendo en cuenta que el coqueteo y la cercanía que tuvieron provocaron que la actriz se separara de su esposo Alejandro Estrada.

Pese a que Melfi había tomado un distanciamiento con Umaña luego de la visita de su mamá al programa, en los últimos capítulos los televidentes fueron testigos de que el gusto y el coqueteo continuaba entre ambos.

Qué pasará con Nataly Umaña y Melfi

Una vez fue eliminada, la actriz habló sobre lo que viene para su vida, ya que tiene que solucionar el tema de su separación. No obstante, se refirió a qué fue lo que pasó con Melfi y si pasaría algo más después de que él saliera del programa.

“No nos conocimos en la mejor circunstancia, pero bueno, cada quien hizo lo que quiso y lo afrontamos. Yo sé la calidad de ser humano que soy y el corazón que tengo”, dijo inicialmente en diálogo con ViX.

La respuesta que llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre si podía continuar esa relación con el panameño, ya que él se enfrentará a una realidad que quizá no espera.

“No tengo idea. Sé que me mataron en el juego [me eliminaron], por lo que, lo que había comenzado allá, murió. Vamos a esperar acá afuera qué pasa. Me gusta, obvio, me mira con esos ojitos y siento cositas”, detalló Nataly Umaña.

Por último, trató de explicar qué fue lo que le ocurrió con su compañero y por qué empezó el gusto entre ambos.

“Me acuerdo haberlo visto en el momento en el que moría de la risa por bobadas y dije ‘ay, mari…, este man me ve y siento como ganas de quitarle la mirada’. Cosa que hace años no me pasaba con nadie. O sea, cosa de que a mí me gustara alguien ajeno a mi esposo, no”, señaló.

Luego, agregó: “De repente surgieron las miraditas, pero nunca hubo eso de que tú me gustas, cero esa clase de conquistas porque si hubiera sido asó no hubiera caído y me hubiera parado en mi raya y no […]. Me gustaba. Como que yo lo abrazaba y, no sé, decía ‘Nataly, por Dios, pareces una niña de 12 años’. Es muy bonito vivir eso”.