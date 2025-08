El pasado 29 de julio se celebró la quinta edición de los Upar Awards, una ceremonia que rinde homenaje a los grandes exponentes del vallenato y fortalece la identidad cultural de este género, declarado en 2015 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el reconocimiento a Peter Manjarrés, conocido como ‘El caballero del vallenato’. Con una carrera que incluye dos premios Grammy Latino, el artista recibió un tributo por su aporte al folclor nacional y por ser una de las figuras más influyentes del género.

Otro de los momentos más destacados fue el show de Élder Dayán Díaz, hijo del icónico Diomedes Díaz, quien demostró por qué es considerado uno de los artistas vallenatos con mayor proyección en la actualidad.

Su presentación estuvo acompañada por Lucas Dangond, su acordeonero, quien recibió el reconocimiento como Mejor Acordeonero Juvenil, un premio que resalta la conexión artística y el trabajo en equipo que han consolidado en los últimos años.

Más allá de la música, Élder Dayán dio de qué hablar en la alfombra roja por una confesión personal. En diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, reveló su intención de convertirse nuevamente en padre:

“Una vez, cuando estaba de novio con mi esposa, le dije que quería tener 14 hijos. Ya no se puede porque la vaina está fuerte, pero tener uno o dos más está bien. ¿Quién le quita la felicidad a uno cuando llega un hijo?”, expresó entre risas.

Actualmente, el cantante es padre de tres niñas, pero aseguró que, si llega otro embarazo y es niña, recurriría a la ciencia para buscar un varón:

“Si me sale otra niña, pues voy de tiro fijo con la ciencia, para apuntarle al niño y no se me pierda el apellido. Uno solo”, bromeó.