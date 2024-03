El hijo de Diana Ángel, el actor Damián Maldonado contó detalles sobre la relación de la actriz y el comediante Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’ en ‘La casa de los famosos‘.

En entrevista con ‘Buen día, Colombia’ el aspirante a actor habló sobre lo que él y su abuela Laura Rodríguez de Ángel.

“Mi abuela está fascinada con ‘Culotauro’, le dice que es una gran relación, que la pasan divino, que los ‘performance’ son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y me dice todos los días: ‘Su mamá hizo esto’, ‘Esto le dijo ‘Culotauro’.

Orlando Liñán, presentador del programa, le preguntó a Maldonado: ¿Qué pasaría si la relación llegara a florecer después de que salieran del ‘reality’? A lo que el joven respondió:

“No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”.