Uno de los mayores atractivos de ‘La casa de los famosos’ ha sido las relaciones que se han formado entre las celebridades, pues Juan David estuvo con Sandra, Diana Ángel y ‘Culotauro’ también llevan un amorío y el que más ha llamado la atención es el de Nataly Umaña con Miguel Melfi, el cual acabó el matrimonio de la actriz con Alejandro Estrada.

Sin embargo, durante los últimos capítulos estas tres relaciones han estado tambaleando, pues se han comenzado a alejar de cierta manera y sus seguidores no entienden qué está pasando realmente.

De hecho, una de las relaciones que está en la cuerda floja es precisamente la de la cantante con el comediante, ya que ‘Culotauro’ ganó la prueba de líder durante esta semana, lo que le otorga la posibilidad de dormir en un cuarto especial, pero en vez de elegir a Ángel para que lo acompañara, él decidió que ‘Pantera’ sería quien dormiría con él en este lugar.

Esto causó gran sorpresa a todos los participantes, pues parecía una decisión cantada, pero no fue así y por eso Ángel se molestó con el exparticipante de ‘Con ánimo de ofender’.

En el confesionario, Ángel comentó: “Hoy siento decepción, siento tristeza, me siento desilusionada. Además, porque yo venía cargada desde atrás. Yo le hice un regalo porque estaba muy orgullosa de que hubiera quedado en la final y me lo dejó tirado como si fuera una m…”

Y agregó: “Él me trae café, yo recibo; él me trae bocadillo, yo recibo; él viene y yo soy superamorosa. Y me hice toda la cosa para esperarlo y fue horrible. Nataly está de testigo, porque no creo que haya sido película mía”.