‘Culotauro’ se ganó el corazón de Diana Ángel dentro de ‘La casa de los famosos’. A pesar de que trataron de alejarse entre ellos, Ángel cayó ante los encantos del comediante y creador de contenido, hasta el punto que ahora andan por la casa dándose besos constantemente.

El reconocimiento con el que cuenta Camilo Díaz, como es su nombre real, es bastante alto, teniendo en cuenta que tiene varios seguidores que viven pendientes de su vida.

Sin embargo, no siempre fue así. En una entrevista para ‘Ser o no ser, he ahí el pódcast’, Díaz confesó que su infancia no fue sencilla, empezando porque tuvo un papá alcohólico y ausente.

Además, a los 12 años era un niño con obesidad mórbida, es decir, tenía más de 50 kilos por encima de su peso ideal. Dicho problema fue motivo de burla para sus compañeros del colegio, por lo que también sufría de ‘bullying’.

Esto le sirvió como motivación para bajar de peso, así que cuando salió a vacaciones empezó a entrenar de manera exagerada, confesando que pasaba hasta cuatro horas diarias corriendo en una máquina.

‘Culotauro’ sufrió de bulimia a los 12 años

“Yo empecé a vomitar para bajar de peso, entonces yo me llenaba y vomitaba y no sabía que eso respondía a la bulimia. Ahí entré en un desorden alimenticio terrible y me volví obsesivo con la alimentación y el entrenamiento. Ponía dos películas y ahí corría las cuatro horas”, afirmó ‘Culotauro’.

Bajó en seis meses de peso, llegó al colegio luciendo como otro niño y ahí aumentó su autoestima. Por lo que contó en la entrevista para el mismo espacio digital, su problema de alimentación se controló.